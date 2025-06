SDL

stake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

Ime in priimekSDL

UvrstitevNo.7412

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba265,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.5038298696752173,2022-12-05

Najnižja cena0.07149385474343004,2023-05-21

Javna veriga blokovETH

Uvodstake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.