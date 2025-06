SAKAI

Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

Ime in priimekSAKAI

UvrstitevNo.2560

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4.62%

Razpoložljivi obtok2,081,027

Največja ponudba8,000,000

Skupna ponudba8,000,000

Hitrost kroženja0.2601%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov12.194455399392291,2023-12-30

Najnižja cena0.09037751669693314,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

