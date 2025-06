RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Ime in priimekRVN

UvrstitevNo.256

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok15,206,962,291.094606

Največja ponudba21,000,000,000

Skupna ponudba15,206,962,291.094606

Hitrost kroženja0.7241%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.026499 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.28542094,2021-02-20

Najnižja cena0.00879405250642,2020-03-13

Javna veriga blokovRVN

UvodRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.