RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Ime in priimekRUNE

UvrstitevNo.104

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)38.81%

Razpoložljivi obtok351,460,829

Največja ponudba0

Skupna ponudba425,562,255

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-04-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.038 USDT

Najvišja vrednost vseh časov21.26140054,2021-05-19

Najnižja cena0.00793864363964,2019-09-27

Javna veriga blokovRUNE

