ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

UvrstitevNo.2400

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.34%

Razpoložljivi obtok17,298,805

Največja ponudba0

Skupna ponudba99,982,729

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.983992063494936,2021-11-16

Najnižja cena0.018077765518203774,2025-05-06

Javna veriga blokovAVAX_CCHAIN

