Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

UvrstitevNo.1280

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok129,122,077

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1291%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.06814075498299633,2024-11-29

Najnižja cena0.011979981481369108,2025-03-14

Javna veriga blokovZENROCK

