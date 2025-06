RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Ime in priimekRLY

UvrstitevNo.1296

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok5,238,873,834.341338

Največja ponudba0

Skupna ponudba15,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-10-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.39900916,2021-04-02

Najnižja cena0.0007781481664554,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

UvodRally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.