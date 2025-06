RING

Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

Ime in priimekRING

UvrstitevNo.1690

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok1,704,825,699

Največja ponudba0

Skupna ponudba2,099,840,888

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-01-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.30641049,2021-03-14

Najnižja cena0.000865575804800563,2025-04-10

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.