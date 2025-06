RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Ime in priimekRED

UvrstitevNo.347

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.64%

Razpoložljivi obtok280,000,000

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba597,000,000

Hitrost kroženja0.28%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.4560272855118426,2025-03-03

Najnižja cena0.30823495446951454,2025-04-18

Javna veriga blokovETH

