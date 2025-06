QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Ime in priimekQNT

UvrstitevNo.59

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0004%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)209,64%

Razpoložljivi obtok12.072.738

Največja ponudba14.881.364

Skupna ponudba14.881.364

Hitrost kroženja0.8112%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov428.38470116,2021-09-11

Najnižja cena0.163629,2018-08-23

Javna veriga blokovETH

UvodQuant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.