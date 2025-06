QGOV

QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

Ime in priimekQGOV

UvrstitevNo.1956

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok185,908,196.9607206

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,018,617,984.0704001

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5011257508831489,2024-08-23

Najnižja cena0.004557884422494434,2025-04-11

Javna veriga blokovQGOV

Panoga

Družbeni mediji

