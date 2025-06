PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Ime in priimekPYTH

UvrstitevNo.94

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0002%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.71%

Razpoložljivi obtok5,749,986,750.714445

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba9,999,986,750.714445

Hitrost kroženja0.5749%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.150148439943238,2024-03-16

Najnižja cena0.1057277834767513,2025-04-07

Javna veriga blokovSOL

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.