PUNCH

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Ime in priimekPUNCH

UvrstitevNo.2684

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok847,737,164.251328

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.8477%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.006501745744574055,2024-11-13

Najnižja cena0.000014256003369507,2024-07-30

Javna veriga blokovSOL

UvodOne Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.