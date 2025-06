PUMPAI

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

Ime in priimekPUMPAI

UvrstitevNo.2709

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.16%

Razpoložljivi obtok343,107,061.742385

Največja ponudba0

Skupna ponudba999,990,753.596959

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05471980553091655,2025-01-07

Najnižja cena0.000100294838482388,2025-04-19

Javna veriga blokovSOL

