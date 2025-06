POOLX

Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

UvrstitevNo.1590

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.19%

Razpoložljivi obtok5,204,752.262

Največja ponudba5,500,000

Skupna ponudba5,500,000

Hitrost kroženja0.9463%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov55.41120337,2021-04-12

Najnižja cena0.031968563727650556,2023-03-31

Javna veriga blokovBSC

