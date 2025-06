PONCH

Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

Ime in priimekPONCH

UvrstitevNo.2770

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.12%

Razpoložljivi obtok32,448,890

Največja ponudba400,000,000

Skupna ponudba400,000,000

Hitrost kroženja0.0811%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5499783885169789,2024-12-10

Najnižja cena0.002091633550736749,2025-04-18

Javna veriga blokovTONCOIN

