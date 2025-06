POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Ime in priimekPOL

UvrstitevNo.42

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0006%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.90%

Razpoložljivi obtok10,433,733,272.166595

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,433,733,272.166595

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.285660815666811,2024-03-13

Najnižja cena0.15331252511554322,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

