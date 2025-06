PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

UvrstitevNo.1011

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.77%

Razpoložljivi obtok93,228,773.76248676

Največja ponudba0

Skupna ponudba93,228,773.76248676

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov14.558699607849121,2018-01-23

Najnižja cena0.000421967008151114,2016-02-16

Javna veriga blokovPIVX

