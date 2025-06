PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Ime in priimekPERP

UvrstitevNo.915

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)6.98%

Razpoložljivi obtok66,002,156.95

Največja ponudba0

Skupna ponudba150,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov24.84327338,2021-08-30

Najnižja cena0.16472737216386243,2025-04-14

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

