Peanut is the true community coin, representing justice for PEANUT. More than just a coin, it’s a movement—a stand against the unfairness of the elite who manipulate the market, a fight against government overreach, and a battle for decentralization. This is The People’s Peanut. Together, we’ll spread the word, keep the fight alive, and ensure Peanut’s story is never forgotten.

UvrstitevNo.3925

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,00

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba999.957.342

Skupna ponudba999.957.342

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.039885623990405406,2024-11-22

Najnižja cena0.000167867097116228,2025-04-07

Javna veriga blokovSOL

