MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

UvrstitevNo.2812

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok9,258,413,166

Največja ponudba22,020,096,000

Skupna ponudba22,017,000,000

Hitrost kroženja0.4204%

Datum izdaje2021-02-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.00592449,2021-03-14

Najnižja cena0.000007357303637215,2025-04-21

Javna veriga blokovETH

