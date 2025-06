OX

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

Ime in priimekOX

UvrstitevNo.1538

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok3,283,541,328

Največja ponudba0

Skupna ponudba3,283,541,328

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.03479553190250298,2024-12-05

Najnižja cena0.000684343351749089,2025-05-19

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

