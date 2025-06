OPN1

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of onchain ticketing. Having built state of the art ticketing infrastructure that has issued over 5 million onchain tickets globally, the OPEN ecosystem provides a suite of tools for integrators, event organizers and artists tot take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access and fostering fan relationships.

Ime in priimekOPN1

UvrstitevNo.4117

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba22,926,929,000

Skupna ponudba22,926,929,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.001604778832925742,2024-12-02

Najnižja cena0.000371525045823537,2025-03-18

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

