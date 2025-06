ONEFINITY

OneFinity is an EVM-compatible Sovereign Shard: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.

UvrstitevNo.2535

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok4,371,636

Največja ponudba25,546,534

Skupna ponudba25,543,088

Hitrost kroženja0.1711%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.8603523055868307,2024-03-14

Najnižja cena0.03333785028570584,2025-04-07

Javna veriga blokovEGLD

