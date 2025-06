OM

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

Ime in priimekOM

UvrstitevNo.158

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)10,43%

Razpoložljivi obtok968 924 119,2187345

Največja ponudba∞

Skupna ponudba1 673 034 050,3257477

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9.036695049559645,2025-02-23

Najnižja cena0.01728435325696168,2023-10-12

Javna veriga blokovETH

