OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

Ime in priimekOLE

UvrstitevNo.1820

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.10%

Razpoložljivi obtok188,630,573

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1886%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.00400245789222,2022-07-07

Najnižja cena0.004312858130636455,2025-03-14

Javna veriga blokovBSC

UvodOpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.