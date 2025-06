OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Ime in priimekOGN

UvrstitevNo.589

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%3,40

Razpoložljivi obtok700.905.993

Največja ponudba1.409.664.846

Skupna ponudba1.409.664.846

Hitrost kroženja0.4972%

Datum izdaje2020-01-06 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0,136 USDT

Najvišja vrednost vseh časov3.38825924,2021-04-08

Najnižja cena0.04562278552399471,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

