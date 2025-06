OGGYETH

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Ime in priimekOGGYETH

UvrstitevNo.2899

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok201,272,222,574.11108

Največja ponudba420,000,000,000

Skupna ponudba201,272,222,574.11108

Hitrost kroženja0.4792%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000029866130018522,2023-10-25

Najnižja cena0.000000055800536439,2024-11-22

Javna veriga blokovETH

