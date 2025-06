NXRA

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

Ime in priimekNXRA

UvrstitevNo.1024

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok1,021,637,019.9812145

Največja ponudba2,000,000,000

Skupna ponudba1,148,565,277.9922845

Hitrost kroženja0.5108%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.28821044968834403,2024-03-26

Najnižja cena0.0085308594974808,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.