NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

UvrstitevNo.1218

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.46%

Razpoložljivi obtok112,682,033.18748716

Največja ponudba210,000,000

Skupna ponudba131,782,000.9538411

Hitrost kroženja0.5365%

Datum izdaje2017-10-26 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.098 USDT

Najvišja vrednost vseh časov8.54049015045166,2018-01-10

Najnižja cena0.0238252744014919,2025-04-19

Javna veriga blokovNULS

