Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

UvrstitevNo.1536

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.22%

Razpoložljivi obtok97,590,309.05529967

Največja ponudba0

Skupna ponudba97,590,309.05529967

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9.8980176742,2019-06-25

Najnižja cena0.022841577272082456,2025-04-09

Javna veriga blokovNRG

