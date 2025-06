NOM

Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

Ime in priimekNOM

UvrstitevNo.2437

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.07%

Razpoložljivi obtok134,630,993.16706705

Največja ponudba0

Skupna ponudba169,666,190.99622443

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.3196684923058954,2023-03-20

Najnižja cena0.002102854735733915,2025-06-01

Javna veriga blokovNOM

