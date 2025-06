NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Ime in priimekNIM

UvrstitevNo.1041

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok13,126,536,544.27308

Največja ponudba21,000,000,000

Skupna ponudba13,126,536,544.27308

Hitrost kroženja0.625%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.03470170125365257,2018-07-29

Najnižja cena0.000283365354978,2020-01-02

Javna veriga blokovNIMIQ

Panoga

Družbeni mediji

