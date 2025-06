NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Ime in priimekNIBI

UvrstitevNo.1019

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.10%

Razpoložljivi obtok681,971,012.0832067

Največja ponudba1,500,000,000

Skupna ponudba932,947,144.5880268

Hitrost kroženja0.4546%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.9738086940154845,2024-03-12

Najnižja cena0.011871722008469051,2025-04-07

Javna veriga blokovNIBI

UvodNibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.