NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

UvrstitevNo.130

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)46.61%

Razpoložljivi obtok70,538,831

Največja ponudba0

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2014-06-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.159 USDT

Najvišja vrednost vseh časov196.85299682617188,2018-01-15

Najnižja cena0.07228679955005646,2016-10-21

Javna veriga blokovNEO

