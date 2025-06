NEOTECH

NeoTech leverages Smart City Technologies to scan and digitize physical structures, creating precise 3D models and point-cloud data. Through advanced AI Mapping, NeoTech crafts digital twins and immersive virtual experiences that redefine urban planning, game development, and more. By integrating blockchain technology, NeoTech bridges the gap between physical and digital ownership, enabling individuals and organizations to own and interact with environments and properties digitally like never before.

Ime in priimekNEOTECH

UvrstitevNo.5383

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba250,000,000

Skupna ponudba250,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.051052668861815066,2024-12-19

Najnižja cena0.00112330381956205,2025-05-25

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

