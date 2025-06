NCTR

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simple dapp creation. With nearly 150k users onboard, Apillon is rapidly becoming the go-to platform for Web2 developers looking to smoothly transition to the Web3 space.

Ime in priimekNCTR

UvrstitevNo.7174

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba150,000,000

Skupna ponudba150,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.040903262095268005,2024-07-29

Najnižja cena0.007395488023465626,2025-05-01

Javna veriga blokovGLMR

