The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

UvrstitevNo.1523

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)35.28%

Razpoložljivi obtok4,319,562

Največja ponudba9,995,000

Skupna ponudba9,995,000

Hitrost kroženja0.4321%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9.872712934817597,2023-02-08

Najnižja cena0.6795598926375223,2025-04-07

Javna veriga blokovCHZ

