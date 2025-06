NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Ime in priimekNABOX

UvrstitevNo.2267

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok208,614,091,935.19

Največja ponudba1,000,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000,000

Hitrost kroženja0.2086%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000375839325844436,2021-11-28

Najnižja cena0.000001572508954823,2025-04-20

Javna veriga blokovBSC

UvodNabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.