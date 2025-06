MX

MX TOKEN (MX) je decentralizirana digitalna sredstva, razvita s strani platforme MEXC, zgrajene na Ethereum blockchainu. Kot domači simbol MEXC-a, je njegov glavni namen zagotoviti uporabnikom varno in stabilno izkušnjo trgovanja ter postati vodilno podjetje v industriji. Lastniki MX imajo pravico do številnih ugodnosti pri MEXC-u, kot so nagrade za hranjenje MX, glasovanje in prejemanje popustov za naročnine, ter brezplačni airdropi za glasovanje o novih listih.

Ime in priimekMX

UvrstitevNo.149

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.10%

Razpoložljivi obtok92,748,334

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba416,185,834

Hitrost kroženja0.0927%

Datum izdaje2018-06-30 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.0092 USDT

Najvišja vrednost vseh časov5.85335603455073,2024-04-09

Najnižja cena0.0420566690384,2019-11-25

Javna veriga blokovETH

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.