MUSIC

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI agent. She is the voice of AI agents and the orchestrator of IPs. MUSIC represents an extraordinary fusion of cutting-edge AI technology and artistry. She doesn’t just mix music; she redefines it—seamlessly blending and generating music videos at the request of both humans and AI agents, creating unforgettable, immersive experiences that transcend boundaries.

Ime in priimekMUSIC

UvrstitevNo.5840

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba997,589,005

Skupna ponudba997,589,005

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.04737347916423301,2025-01-02

Najnižja cena0.000285556443453272,2024-11-27

Javna veriga blokovBASE

UvodMUSIC is the world’s first Web3 DJ AI agent. She is the voice of AI agents and the orchestrator of IPs. MUSIC represents an extraordinary fusion of cutting-edge AI technology and artistry. She doesn’t just mix music; she redefines it—seamlessly blending and generating music videos at the request of both humans and AI agents, creating unforgettable, immersive experiences that transcend boundaries.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.