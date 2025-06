MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Ime in priimekMULTI

UvrstitevNo.1181

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.44%

Razpoložljivi obtok14,541,093.5633

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0.1454%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov38.6246297489588,2022-01-14

Najnižja cena0.040700675011833484,2025-04-08

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

