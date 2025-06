MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Ime in priimekMTV

UvrstitevNo.1886

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok3,587,369,426.402686

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-04-09 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.006 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.029173896178550714,2021-10-27

Najnižja cena0.000147627103478,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

