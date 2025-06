MRST

The Mars is creating a global metaverse game platform based on the theme of the red planet. Players can enjoy almost every activity inside the Colony of Mars, such as owning real estate, playing sports, and interacting with others. Initial supply of 5 billion Mars Tokens (MRST) will be issued on Polygon Chain, Ethereum’s Layer 2 platform, and maximum 1 billion in the first year within the metaverse platform.

Ime in priimekMRST

UvrstitevNo.2676

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok357,176,725

Največja ponudba0

Skupna ponudba776,248,440

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07093890650664285,2022-11-21

Najnižja cena0.000210951779500261,2025-04-13

Javna veriga blokovMATIC

Panoga

Družbeni mediji

