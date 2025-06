MRSOON

Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Ime in priimekMRSOON

UvrstitevNo.1511

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok69,312,732,161.16

Največja ponudba70,000,000,000

Skupna ponudba69,312,732,161.16

Hitrost kroženja0.9901%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.006524100528565909,2025-05-23

Najnižja cena0.00002953196606116,2025-05-20

Javna veriga blokovTONCOIN

UvodPremium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.