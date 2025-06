MOZ

Lumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

Ime in priimekMOZ

UvrstitevNo.1214

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.27%

Razpoložljivi obtok1,100,000,000

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07964396240618137,2024-12-10

Najnižja cena0.005241646325994071,2024-12-08

Javna veriga blokovARB

UvodLumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.