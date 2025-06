MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Ime in priimek

Uvrstitev

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok390,830,705.22953624

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.7816%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.03978371917878591,2024-03-12

Najnižja cena0.000178049391179794,2023-11-23

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

