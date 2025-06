MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Ime in priimekMORPHO

UvrstitevNo.144

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.93%

Razpoložljivi obtok274,534,838.4296653

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.2745%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.172571665276972,2025-01-17

Najnižja cena0.7098719962197908,2024-11-25

Javna veriga blokovETH

