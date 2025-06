MNTL

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

Ime in priimekMNTL

UvrstitevNo.1883

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok2,206,490,466.872545

Največja ponudba∞

Skupna ponudba2,216,957,972.817697

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.2255090879759459,2022-05-10

Najnižja cena0.000345582348514975,2025-05-01

Javna veriga blokovMNTL

Panoga

Družbeni mediji

