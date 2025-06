MNRY

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Ime in priimekMNRY

UvrstitevNo.2146

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.61%

Razpoložljivi obtok76,867,131.5

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.0768%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.21100218257573045,2024-12-18

Najnižja cena0.005071770893518676,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

